Costică Macaleți a avut o întrevedere la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) cu ministrul Paul Stănescu, pentru proiectul de reabilitare al Muzeului Județean Botoșani.



„La București am prezentat documentațiile de la Muzeul Județean la CNI, am fost și la dl ministru Stănescu având promisiunea că o va introduce la finanțare. Noi am reușit să o introducem acum și pe o listă sinteză a lucrărilor de la CNI. Sperăm să avem o finanțare cât de curând, n-aș putea să vă dau un orizont de timp, dar faptul că am făcut documentația și pașii necesari este un lucru bun”,

