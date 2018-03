• acuzaţiile jucătorului vizează meciul pierdut cu 4-0 de Victoria Traian, la Axiopolis Cernavodă • “Aflasem că Axiopolis este ajutată de arbitri şi am simţit acest lucru pe pielea noastră”, spune Costel Roşu



“Aflasem de la cei de la Înainte Modelu că Axiopolis este ajutată de arbitri, iar sâmbăta trecută am simţit acest lucru pe pielea noastră. În primul minut al meciului fundaşul nostru a degajat mingea din careu, dar ploieştenul Alin Gheorghe a acordat penalty. Normal că am protestat la acea fază, apoi l-am rugat să schimbe mingea deoarece nu era umflată regulamentar şi atunci mi-a arătat cel de-al doilea cartonaş galben. Am intrat în teren să obţinem un rezultat... citeste mai mult