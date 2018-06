Antrenorul principal al FC Botoşani şi-a fixat deja obiectivul pentru sezonul următor. El a anunţat imediat după finalul meciului cu Gaz Metan Mediaş că pentru nou sezon, care va începe pe 22 iulie, obiectivul este calificarea în play-off.

FC Botoşani a fost aproape de a prinde play-off-ul şi în acest sezon, chiar dacă nu şi-a propus acest lucru în vara trecută.

„A fost un an de tranziţie, nu am ştiut care este potenţialul. Am vrut să nu cădem în derizoriu. Acest sezon ne obligă pentru anul viitor să tindem un pic mai sus. Obiectivul intrarea în play-off este absolut normal. Vom avea o luptă foarte dură, dar eu cred