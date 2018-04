Luni, 23 Aprilie, 20:13

Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, le cere fanilor să nu pună presiune suplimentară pe jucători.

...despre remiza cu Sepsi: "A fost o adrenalină totală în joc. L-am controlat la început, în mintea mea nu s-a pus niciodată problema ca să fim conduși și să egalăm la ultima acțiune. A fost o săptămână dificilă pentru noi. Nu am ce să îi reproșez lui Plămadă pentru eliminare și nici arbitrului pentru decizie. A fost o fază evidentă", a declarat Enache la Look TV.

...despre fanii care i-au cerut demisia: "Am mai trăit lucruri de genul ăsta. Nu-i foarte confortabil. Vreau ca toată lumea să arunce presiunea pe... citeste mai mult

