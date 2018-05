Costel Enache, dorit de Astra Giurgiu

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache, are o ofertă de la Astra Giurgiu, dar încă nu a semnat cu echipa omului de afaceri Ioan Niculae.

Antrenorul urmează să aibă încă o discuţie cu Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, care îşi doreşte prelungirea contractului pe încă un an. Valeriu Iftime ştie despre oferta primită de Costel Enache de la Astra şi spune că tehnicianul ar dori să rămână la Botoşani, dar vrea să aibă garanţia că nu va fi schimbat după două-trei rezultate negative. „Costel nu pleacă dacă noi îi facem o ofertă bună. El chiar a făcut treabă serioasă pentru Botoşani. El are cumva o frică de următoarele meciuri....