Astra este a doua echipă calificată în semifinalele Cupei României, după ce marţi, 26 februarie, Viitorul a trecut de FC Hermannstadt. Pe stadionul din Giurgiu, echipa pregătită de Costel Enache s-a impus cu 2-1 în faţa formaţiei Dunărea Călăraşi.

Astra a condus cu 2-0 prin dubla reuşită de Hambo în primele şapte minute ale partidei, dar gruparea condusă de antrenorul Dan Alexa a redus din diferenţă în minutul 89, prin Munteanu.

"În repriza a doua am avut emoţii, pe final chiar am suferit. Am văzut un adversar bun, peste ceea ce am văzut în campionat. Nu a fost chiar uşor jocul de azi, este o competiţie care se abordează altfel. Sunt alte energii, se pot...

