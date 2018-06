Comitetului Olimpic si Sportiv Roman impreuna cu Ambasada Mexicului in Romania vor omagia ”50 de ani de prietenie”, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la succesele obtinute de sportivii romani la Jocurile Olimpice Mexico City 1968 – 15 medalii (patru de aur, sase de argint, cinci de bronz) – eveniment care va avea loc pe data de 20 iunie 2018, de la ora 11.00, in Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice - sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman din Bucuresti.

Totodata, vor fi omagiati copii romani, astazi adulti, care acum 50 de ani au participat cu desene la Festivalul Mondial de Pictura pentru Copii “O lume a prieteniei”, organizat in cadrul Programului Cultural prilejuit... citeste mai mult

