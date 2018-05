Duminica, 13 Mai, 14:13

Cosmin Moți (33 de ani), campion în Bulgaria cu Ludogoreț și anti-stelist convins, speră ca CFR Cluj să câștige titlul în dauna celor de la FCSB.

Lupta la baionetă pentru titlul în Liga 1 e privită cu interes și de peste hotare. Moți le ține pumnii feroviarilor în ultimele două etape. "Cred că, în acest moment, CFR Cluj are prima şansă la titlu. Ţin cu ei, tot sezonul am ţinut cu CFR şi sper să câştige titlul", a declarat Moți pentru TV Telekom Sport.

Cosmin Moți a devenit pentru a 6-a oară campion în Bulgaria și nu are de gând să se oprească aici.

