„Vreau să felicit jucătorii pentru felul în care au abordat meciul. Am jucat din nou fără spectatori şi vă spun sincer că e o stare destul de nasoală în rândul jucătorilor când ies pe teren şi trebuie să joace cu tribunele goale. Băieţii au înţeles că trebuie să aibă altă atitudine. Am surprins un pic în primul 11 jucând cu doi atacanţi, cred că mi-a ieşit destul de bine această alegere, pentru am avut mai multă prezenţă în careu. Mi-a plăcut cum au colaborat Keşeru şi Puşcaş, mijlocaşii centrali au făcut un efort extraordinar, la fel cei din bandă. În general, toţi jucătorii au jucat foarte... citeste mai mult

azi, 06:12 in Sport, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in