„Vreau să îmi felicit jucătorii. Prima repriză a fost una bună, din punct de vedere tactic, am stat foarte bine în teren. Am vrut să jucăm pe contraatac, dar a venit acea fază din minutul 44. Din ce am vorbit cu Gabi, care e foarte afectat, el a vrut să degajeze mingea, dar jucătorul sârb a fost mai abil şi a băgat capul. Poate fi penalty, dar nu cred că şi cartonaş roşu. Repriza a doua am rezistat. Nu e rezultatul pe care l-am fi dorit, dar în condiţiile actuale e mulţumitor. Aveam pe bancă jucători de contraatac foarte buni care în planul meu tactic intrau în partea a doua. Am avut şi noi un roşu clar la henţul portarului lor, care nu s-a dat“, a... citeste mai mult

