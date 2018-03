Cosmin Contra, selecţionerul reprezentativei României, a declarat la finalul partidei pe care „tricolorii” au câştigat-o la Craiova pe „Ion Oblemenco” cu Suedia, scor 1-0, că cel mai mare câştig al selecţionatei pe care o conduce este „mentalitatea”.

Tehnicianul a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru felul în care s-au dăruit contra Suediei, reprezentativă care va participa la Campionatul Mondial din vara acestui an din Rusia. „Eu cred că am avut inspiraţie la schimbări în cele două meciuri de pregătire. Cred că ceea ce am reuşit cu aceşti... citeste mai mult