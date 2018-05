La finalul acestei săptămâni, selecţionerul Cosmin Contra va merge în Italia pentru a-i vedea la treabă pe Puşcaş, Stoian şi Boldor. Dacă atacantul de 22 are o formă excelentă şi are deja 9 goluri marcate în cele 16 meciuri jucate pentru Novara, iar Stoian este om de bază la Crotone, Deian Boldor, însă, are un singur meci jucat în acest sezon pentru Verona.

"La finalul săptămânii, mă voi duce în Italia. Vreau să-l văd pe Boldor, sper să joace. Mă duc să-l văd şi pe Puşcaş, mă duc să-l văd pe Stoian. Fiind toate aceste zone apropiate, nu trebuie să mă deplasez foarte mult pentru a-i vedea pe toţi. Voi încerca să am şi câteva discuţii cu ei, să-i cunosc...

