Miercuri, 16 Mai, 09:26

Cosmin Contra, selecționerul României, crede că CFR Cluj este favorită certă la câștigarea titlului de campioană.

"Cei de la CFR Cluj au totul în favoarea lor, depind de ei, joacă acasă cu titlul pe masă. Etapa trecută, la Giurgiu, am fost şi am văzut un Dan Petrescu care din punctul meu de vedere a câştigat acest meci. Dacă va reuşi să menţină şi săptămâna asta aceeaşi concentrare şi să pregătească la fel de bine meciul cu Viitorul, are şanse să câştige acest campionat.

