„Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, împotriva unei echipe mult mai puternice ca noi din toate punctele de vedere. Îi felicit pe băieţi. Am pregătit acest meci în două zile, atât am avut la dispoziţie. Au fost zece zile în care ne-am adaptat la diverse situaţii. Ne-am antrenat în balon, din cauza vremii, pe iarbă artificială, pe iarbă naturală, în Israel am avut 36 de grade, un meci pe un teren bun, după care am revenit în România şi am jucat astăzi pe un teren... Mai bine jucam pe ăla de antrenament. Trebuie să ne adaptăm la orice probleme, trebuie să fim... citeste mai mult

acum 16 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in