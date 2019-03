La finalul meciului, Cosmin Contra era tot un zâmbet, pe lângă victoria cu Feroe, rezultatul de egalitate dintre Norvegia şi Suedia fiind un alt motiv pentru bucurie pentru selecţioner. „Se pare că am avut puţin noroc. Am înţeles că a fost un meci nebun la Oslo. Astăzi am analizat foarte bine adversarul. Ştiam că avem nevoie de jucători foarte ofensivi pe benzi şi de mijlocaşi care să intre în interior pentru a deschide spaţiile. Am intrat prea nervoşi pe teren. Ăsta a fost motivul pentru care în primele 15 minute nu am arătat prea bine”, a declarat Contra Mitriţă a fost exclus din lot Alexandru Mitriţă nu a mai fost luat în calcul pentru... citeste mai mult

azi, 00:37 in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Adevarul in