"Fosti colegi au cu 600 de lei mai mult!" Un mecanic de locomitiva contesta decizia de pensionare. A lucrat 30 de ani in grupa I de munca si are o pensie de 1.550 lei. Alti colegi, din alte judete, au obtinut in instanta cu 600 lei mai mult....

Desteptarea Bacau, 18 Ianuarie 2011