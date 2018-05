Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Junior Trophy a devenit cea mai importantă competiţie din sud-estul Europei pentru copiii cu vârste sub 14 ani.

"Junior Trophy a devenit cea mai importantă competiţie din sud-estul Europei pentru copiii sub 14 ani, iar faptul că se desfăşoară în această perioadă în România a devenit deja o tradiţie. Numărul participanţilor a crescut, anul acesta avem 7 românce venite din calificări, plus alte 43 calificate direct pe tabloul principal. La băieţi avem 7 veniţi din calificări, plus 37 calificaţi direct. Ne... citeste mai mult

