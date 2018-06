Duminică, 3 iunie 2018, în Remetea Mică, judeţul Timiş, a avut loc Festivalul „Zilele culturii ucrainene”. La acest festival au fost invitaţi din Maramureş Corul ucrainean „Vocile Ro­nei”, dansul „Socoleata” din Rona de Sus şi formaţia vocal-instrumentală „Călina Ro­şie” sub conducerea preşedintelui U.U.R. filiala Maramureş, M. Petreţchi.

Sâmbătă, pe la amiază, aceste formaţii artistice au pornit pe drumul lung din Rona de Sus şi Sighet spre Remetea Mică (jud. Timiş) via Satu Mare, Oradea, Arad, Timişoara. Duminică, am vizitat centrul oraşului Timişoara. După-masă am ajuns în comuna Remetea Mică. Am fost primiţi cu căldură, cu pâine şi sare de către gazdele... citeste mai mult

