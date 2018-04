Astăzi Corul Madrigal condus de Anna Ungureanu va susține un concert la British Museum din Londra, în cadrul Festivalului ”Europe and the World”. Evenimentul se va desfăşura în incinta Great Court, iar programul concertului va cuprinde în special piese bizantine și renascentiste.

Festivalul ”Europe and the World” se desfăşoară în perioada 16-29 aprilie şi este organizat de British Museum în parteneriat cu Staatliche Kunstsammlungen și finanțat de Ministerul German de Externe.

