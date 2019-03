Bianca Andreescu a explicat motivele din spatele retragerii din partida cu estona Anett Kontaveit, contând pentru optimile turneului de la Miami. "Am încercat să primesc cât de mult tratament s-a putut. Am sperat că va fi în ordine, dar, evident, a fost din ce în ce mai rău pe măsură ce meciul a avansat. Am jucat atâtea meciuri, probabil că aşa coprul mi-a spus că a îndurat destul!"

În ultimele 23 de zile, Bianca Andreescu a câştigat zece partide la cel mai înalt nivel, în dubla de... citeste mai mult