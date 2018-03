Echipa de Juniori D (nascuți dupa 1 ianuarie 1998) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” s-a calificat, in aceasta dimineața in finala Campionatului Național. Jucatorii antrenați de Marius Codescu au intalnit pe FC Argeș in finala turneului semifinal...

Observator de Constanta, 3 Iulie 2011