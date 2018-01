Corneliu Bichinet (PMP): Tinerii sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide pentru a da jos PSD Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca tinerii ar trebui sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide politice, pentru a da jos de la putere formatiunea social-democrata.

Politica Parlamentarul a precizat ca asteapta in partid oameni care vor sa schimbe cu adevarat ceva in societatea romaneasca.

"Puterea nu ti-o da nimeni, o iei prin convingere, prin munca si persuasiune si cu oameni buni. La Vaslui ne propunem ca la alegerile viitoare sa intram in Consiliul Judetean si in cat... citeste mai mult

