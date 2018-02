Cornel Galeș a dezvălui la emisiunea ”Se întâmplă în România” că a înșelat-o pe Ileana Ciuculete o singură dată. Fostul soț al artistei a povestit că întâmplarea s-a petrecut cu mult timp în urmă.

”Lucrurile sunt foarte simple. Între mine și Ileana a fost o dragoste matură. Ea făcea parte din categoria femeilor care știau ce vor. Am recunoscut că am înșelat-o o singură dată. Eu timp de 26 de ani nu am lucrat decât o scurtă vreme în alt domeniu. ”Lucrurile sunt foarte simple. Între mine și Ileana a fost o dragoste matură. Ea făcea parte din categoria femeilor care știau ce... citeste mai mult