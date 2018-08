Cornel Dinu, fostul căpitan, antrenor şi conducător al clubului fotbal Dinamo Bucureşti, a împlinit joi 70 de ani, iar gruparea "alb-roşie" a ţinut să marcheze acest moment printr-un mesaj postat pe contul Facebook, însoţit de o fotografie a fostului fundaş, care a îmbrăcat de 75 de ori tricoul naţionalei României.

"D, Dinamo, Dinu", este titlul mesajului dinamoviştilor. "Real Madrid îl are e Butragueno, Bayern pe Beckenbauer. Milan îl are pe Maldini, Roma pe Totti. Dinamo îl are pe DINU", precizează gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.

