Cornel Dinu, fostul căpitan, antrenor şi conducător al clubului fotbal Dinamo Bucureşti, împlineşte joi 70 de ani, iar gruparea "alb-roşie" a ţinut să marcheze acest moment printr-un mesaj postat pe contul Facebook, însoţit de o fotografie a fostului fundaş, care a îmbrăcat de 75 de ori tricoul naţionalei României.

"D, Dinamo, Dinu", este titlul mesajului dinamoviştilor. "Real Madrid îl are e Butragueno, Bayern pe Beckenbauer. Milan îl are pe Maldini, Roma pe Totti. Dinamo îl are pe DINU", precizează gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.

CITEȘTE EDIȚIA SPECIALĂ din Gazeta Sporturilor dedicată lui CORNEL DINU!

"454 meciuri şi 53 goluri în... citeste mai mult