Cornel Coca Constantinescu (ASF): Asiguratorii au un rol semnificativ in finantarea economiei

Prezent astazi la evenimentul „ Pietele Financiare din Romania” organizat de publicatia Economistul in cadrul ASE cu sprijinul ASF si BNR,

Cornel Coca Constantinescu vicepresedintele ASF a declarat:



“ Industria asigurarilor are un rol social si economic important si contribuie semnificativ la dezvoltarea economica prin compensarea pierderilor accidentale rezultate din activitatea companiilor si prin punerea la dispozitie a resurselor necesare reluarii activitatii. In acelasi timp, insasi activitatea de asigurare promoveaza managementul responsabil si recompenseaza utilizarea mijloacelor adecvate de administrare a riscului... citeste mai mult