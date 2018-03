Premierul Dacian Ciolos l-a revocat marti pe Vlad Alexandrescu din functia de ministru al Culturii, potrivit unui comunicat emis de Guvern. In locul lui Vlad Alexandrescu, premierul a propus-o pe Corina Suteu, in prezent secretar de stat in Ministerul...

Hot News, 3 Mai 2016