Comisarul european pentru Dezvoltare, Corina Crețu, își anunță divorțul de PSD.

"Candidez pentru alegerile PE din partea Pro România, care are un proiect ambiţios de dezvoltare a României, cu oameni competenţi şi profesionişti. Am fost şi rămân o social-democrată europeană convinsă şi cred că singura şansă de dezvoltare a României este în interiorul unei UE puternice şi echitabile, unde ne trebuie aliaţi şi prieteni şi cred că această tactică de atac din partea noastră ne va costa pe toţi. Vreau să vă spun că cred că lumea cunoaşte ce am făcut, (...) tot ce am făcut a fost pentru România şi români şi îmi doresc să fac acest lucru şi...

