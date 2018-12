Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu spune că la finalul acestui an vor fi şi ţări care vor pierde fonduri însă situaţia exactă va fi cunoscută de abia la şfârşitul lunii ianuarie a anului 2019.

Aceasta face un fel de bilanţ al propriei activităţi, la final de an, precizând că 2018 a fost un an plin de provocări.

„Consider că am facut maximum posibil, împreună cu echipa mea din Cabinet şi serviciile din subordinea mea, DG Regio, să ajutăm Statele Membre, implicit şi România, să... citeste mai mult