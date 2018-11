Corina Creţu a ţinut să explice şi faptul că aceasta face în continuare parte din PSD şi că a rămas „ataşată” valorilor social-democrate europene.

„Tocmai am aflat cu mare surprindere ca dl Marius Pieleanu, pe care il apreciez si stimez, a afirmat aseara in cadrul emisiunii “ Punctul de intalnire” ca nu sunt membru PSD.

Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare Membru PSD. Am fost aleasa deputat si... citeste mai mult

azi, 00:15 in Politica, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in