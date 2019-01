„Acest mandat de şase luni are loc într-un moment plin de provocări, ceea ce reprezintă un motiv în plus pentru ca România să folosească toate oportunităţile pentru a avansa în negocierea dosarelor prioritare, inclusiv în ceea ce priveşte politica de coeziune pentru perioada 2021-2027“, a scris Corina Creţu pe contul său de Facebook. Ea spune că, în calitate de comisar european pentru politicile regionale, se bucură de faptul că politica de coeziune reprezintă o prioritate pentru Preşedinţia română, care de altfel se va desfăşura sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană“. „Acest lucru demonstrează impactul clar pe care această... citeste mai mult

azi, 19:06 in Politica, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in