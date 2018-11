Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, precizează că este în continuare membru PSD şi reaminteşte că în 2014 a condus lista de candidaţi la europarlamentare a formaţiunii social-democrate.

"Cred că este important pentru miile de colege şi colegi, prieteni cu care am împărţit ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 şi până în 2014, să spun că sunt în continuare membru PSD. Am fost aleasă deputat şi senator pe listele PSD. În 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri în care partidul a câştigat 16... citeste mai mult

acum 44 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Jurnalul National in