„Sper într-o stabilitate politică mai mare, în trei ani de zile de când sunt în comisia europeană am lucrat cu cinci premieri”, a explicat Creţu. Oficialul european a adăugat că în privinţa spitalelor regionale, va trage un semnal de alarmă pentru că banii riscă să fie pierduţi. „Potrivit Programului operaţional regional, lucrările ar fi trebuit să înceapă în 2016, în 2017 a fost o întreaga dezbatere legată de amplasament. Şi eu am fost şocată să aflu că sunt atât de întârziate procedurile”, a declarat Corina Creţu. „Guvernul are această posibilitate de a recupera banii”, a mai spus oficialul european. citeste mai mult

