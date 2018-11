Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, exclude varianta de a deveni prim-ministru al României.

"Nu intră în niciun caz în calculele mele de viitor. (...) Eu le mulţumesc tuturor celor care vorbesc cu apreciere şi mă consideră capabilă de acest lucru. În primul rând vreau să-i mulţumesc domnului Victor Ponta pentru faptul că dânsul a înaintat cel mai mult acest nume. (...) Pe de altă parte, am văzut că şi domnul preşedinte Băsescu a vehiculat numele meu. Eu am o treabă foarte importantă acum, am fost numită de România comisar european", a... citeste mai mult

