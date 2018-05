„În primul rând, trebuie spus că am avut o situaţie foarte grea prin plecarea celui de-al doilea mare net contributor, Marea Britanie. Încă de anul trecut, moment în care am început să dezbatem viitorul finanţelor europene ne-am gândit că ar fi o catastrofă ca politica de coeziune să sufere şi să fie afectată, pentru că ea este politica cea mai vizibilă în viaţa de zi cu zi a oamenilor, o mare speranţă mai ales pentru ţările care au intrat în 2004 şi 2007, unde peste 50% din investiţiile publice sunt făcute din fonduri europene. Comisia a făcut un grup de lucru din care am parte şi eu, alături de comisarul Gunther Oettinger şi Mario Monti. M-am... citeste mai mult

acum 44 min. in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in