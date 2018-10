Comisarul european pentru politici regionale, Corina Creţu, a declarat, marți, că politica de coeziune nu are culoare politică, respectiv aceasta acționează ca o „forță de incluziune” și se adresează, în principal, cetățenilor statelor membre Uniunii Europene.

„Este vorba de coeziune și solidaritate ca fundamente ale UE prospere. UE se confruntă cu probleme cum ar fi Brexit, migrația etc, care ridică probleme statelor membre și din păcate generează tendințe centrifuge pe teritoriul nostru. Politica de coeziune nu are culoare politică, ea este despre și pentru cetățenii UE. Încă de la început ea a acționat ca o forță de incluziune. Sigur, ea a fost inventată la presiunea UK, atunci când s-au citeste mai mult

