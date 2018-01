Marti, 09 Ianuarie

William de Amorim, 26 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum viaţa i s-a înnegrit la FCSB şi cum a suferit familia lui după experienţa de un an şi jumătate la roş-albaştri.

"Eu vă spun adevărul, în ultimele 6 luni am fost numai trist. Cred că am realizat ceva în cei 7 ani şi jumătate de România, am ajuns cu Astra la un anumit nivel, nu cred că mi-am bătut joc de fotbal sau de viaţa mea, am făcut ceva, altfel nu mă lua Steaua şi nu dădea atâţia bani pe mine. Din păcate, nu am fost respectat în ultimele 4 luni. Am ajuns să joc în Liga a 3-a, cea mai... citeste mai mult