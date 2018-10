După două runde disputate în Grupa Albă, situaţia nu e deloc clară, toate cele patru jucătoare având şansa de a merge mai departe. Un pas în plus are însă Elina Svitolina, ucraineanca de la care se aşteaptă încă realizarea unei mari performanţe, Câştigătoare a 12 turnee WTA, Svitolina nu a performat la Grand Slamuri decât pănă maximum în sferturile de finală şi şi-ar putea lua revanşa la WTA Finals.

Toate jucătoarele au şanse de calificare Ea are două victorii, reuşind să treacă şi de Karolina Pliskova, după ce făcuse acelaşi lucru şi cu daneza Caroline Wozniacki. Cu toate acestea, Svitolina nu e calificată în... citeste mai mult

azi, 04:56 in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in