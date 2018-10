Jucătoarea de 24 de ani se afla pe o pantă descendentă, după un an cenuşiu, în care câştigase trei trofee, dar a eşuat din nou în tentative de a se impune la un Grand Slam. Svitolina, calificată la Singapore pe ultima sută de metri, adică pe 17 octombrie, s-a impus în finala cu americanca Sloane Stephens cu 3-6, 6-2, 6-2 şi a câştigat cel mai important trofeu din cariera ei. "E un moment foarte special pentru mine, am jucat un tenis de mare calitate aici, sunt mandra de mine, cu siguranta ca Singapore imi va purta noroc si va ramane in inima mea toata viata de aici incolo”, a declarant ea imediat după... citeste mai mult

