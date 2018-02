Coreea de Sud acuza regimul de la Phenian ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra platformei japoneze Coincheck Serviciul de Informatii din Coreea de Sud informeaza ca regimul de la Phenian ar fi in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari, de pe platforma Coincheck din Japonia. Mai multe despre Coreea de Nord, Coreea de Sud, atac cibernetic, platforma japoneza, coincheck International citeste mai mult

