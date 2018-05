Coreea de Nord susține că a demolat singura sa locație de testare nucleară cunoscută, detonând explozivi și prăbușindu-i intrările în fața echipajelor internaționale de televiziune într-o mișcare extrem de simbolică.



Tom Cheshire, corespondentul pe Asia pentru Sky News, unul dintre jurnaliștii invitați să privească demolarea, a declarat: "Am urcat pe munți și am urmărit detonarea de la aproximativ 500 de metri distanță. Ei au numărat: trei, doi, unu, după care a fost o explozie uriașă pe care am simțit-o din plin. Te lovea praful și căldura. A fost extrem de puternică."



Gestul... citeste mai mult