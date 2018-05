Video Coreea de Sud: Mii de cupluri, din zeci de tari, s-au casatorit in masa Circa 3.000 de cupluri din 62 de tari s-au casatorit in cadrul unei ceremonii in masa organizate in Coreea de Sud, alte 12.000 de cupluri, din intreaga lume, participand la...

9am, 22 Februarie 2016