Coreea de Nord a finalizat reconstruirea centrului de lansare a rachetelor pe care începuse să-l demonteze, potrivit unor experţi americani, cu riscul unei creşteri a tensiunilor cu SUA după eşecul summitului între Donald Trump şi Kim Jong Un, informează AFP.

Bazându-se pe noi imagini luate miercuri prin satelit, două think tank-uri din Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) şi 38 North, au afirmat joi că centrul de la Sohae (sau Tongchang-ri) a "revenit la statutul său operaţional normal".

În ajun, pe baza imaginilor luate la începutul lunii martie, ele informaseră despre debutul reconstruirii,... citeste mai mult