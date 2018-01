Coreea de Nord a acceptat sa poarte discutii la nivel inalt cu Sudul Coreea de Nord a acceptat sa poarte discutii cu Sudul pe 9 ianuarie, intr-o cladire situata in zona demilitarizata dintre cele doua tari, Panmunjom, unde se obisnuia sa se poarte sporadic discutii, pana acum cativa ani. International "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului sud-coreean.

In aceasta cladire a fost semnat si armistitiul dupa razboiul din anii '50.

Autoritatile din Seul anunta ca... citeste mai mult

