Cel mai aşteptat meci al sezonului, El Clasico se va desfăşura duminică, 28 octombrie, începând cu ora 17:15. Întrebat la conferinţa de presă despre favorita derby-ului din La Liga, Barcelona vs Real Madrid, Gică Hagi a răspuns cu zâmbetul pe buze.

"Sunt aşa cum spun spaniolii: corazon partido. Jumătate de inimă într-o parte, la Real Madrid că acolo am jucat prima oară, a doua oară am jucat la Barca, n-am cum să neg acest lucru. Am jucat doi şi doi ani, la amândouă am dat goluri frumoase, la amândouă am... citeste mai mult

