Copilul teribil al muzicii populare, la Festivalul Sarmalelor

- Participanții sunt invitați să-și pună portul popular și să vină cu ștegulețul tricolor în mână.

Evenimentul are loc duminică, 2 septembrie, în Parcul Regina Maria din Salonta, în complexul muzeal Vatra Satului. Organizatorii se așteaptă la peste 3.000 de oameni, fapt pentru care au pregătit 19.000 de sarmale.

Festivalul a fost conceput inițial ca o sărbătoare a coloniei de români, deoarece părinții lui Ioan Sala, părintele festivalului au fost parte a primei generații de români strămutați după Unire de la poalele Apusenilor, la Salonta. An de an, festivalul și-a câștigat notorietate și prestigiu, fapt pentru care azi la Salonta vin să deguste... citeste mai mult