Minorul în vârstă de 15 ani care a furat o mașină de teren pentru trasee montane la Vatra Dornei, iar după mai puțin de un kilometru a scăpat volanul de sub control, autoturismul răsturnându-se pe calea ferată, nu este la prima problemă pe care o are pe linie judiciară. Recent, luna trecută, același minor, Vasile H., a fost pus sub acuzare de polițiștii dorneni, alături de încă cinci tineri, pentru comiterea a două spargeri pe raza comunei Ciocănești.

Băiatul în vârstă de 15 ani era dat în plasament la o familie din Ciocănești, care însă nu mai dorește să îl țină, după episodul furtului mașinii de la finele săptămânii trecute. În aceste condiții, cei de la Direcția de Protecție... citeste mai mult