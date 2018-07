Copilul batut de tata pana i-a rup mana pentru ca a mancat doua felii de salam! Anchetatorii au ramas fara cuvinte

Un baiat in varsta de 15 ani din comuna Silviesti, judetul Gorj, a ajuns la spital dupa o altercatie care s-a transformat repede in agresiune fizica. Primarul localitatii, Sorin Bucurescu, a spus ca a aflat chiar de la tanar ca tatal lui l-a batut dupa ce ar fi umblat in frigider fara permisiunea lui.

"Pot eu să-i iau apărarea unui asemenea om, atâta timp cât eşti capabil să dai în copil până când îi rupi mâna? Doar pentru faptul că a tăiat două felii salam, tocmai de aceea l-a bătut. Copilului i-a fost foame. (…) El (tatăl – n.r.) minte, nu pentru că nu a vrut copilul să mănânce,... citeste mai mult