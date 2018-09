Copilul a plecat de acasa si nu s-a mai intors / Pentru acesta s-a solicitat urmarirea la nivel national

La data de 04.09.2018, politistii au fost sesizati de disparitia de la domiciliu a unui minor.

La data de 04 septembrie , o braileanca de 69 de ani s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 03.09.2018, a nepotului sau, Ciocan Gheorghe, in varsta de 14 ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.

Semnalmente: inaltime 160 de cm, constitutie normala, ochii caprui, parul saten, des, drept, tuns scurt.

Imbracaminte si incaltaminte: nu se cunoasste.

Pentru Ciocan Gheorghe s-a solicitat urmarirea la nivel national.

Persoanele care pot oferi informatii despre locul in care... citeste mai mult