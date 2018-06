Un copil din Vladeni a ajuns in stare grava la Spitalul Sf. Maria, din Iasi, dupa ce a cazut in ceaunul cu zer fierbinte. Baietelul are arsuri pe aproximativ 30 la suta din corp, cele mai afectate zone fiind membrele, toracele, organele genitale si...

Buna ziua Iasi, 13 Iunie 2012